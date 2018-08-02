СБР: Биатлонистки, перешедшие в Украину, испугались конкуренции в России
Сразу три российских биатлонистки решили выступать за сборную Украины. В Союзе биатлонистов России с пониманием отнеслись к этому решению.
Ситуация, когда спортсмены из одной страны решают выступать за сборную другой, совершенно обычная. В России очень высокая конкуренция в биатлоне, а девушки хотят выйти на соревнования международного уровня. Таким образом в Союзе биатлонистов РФ прокомментировали ИА «Политика Сегодня» новость о переходе сразу трех спортсменок в сборную Украины.
Ранее глава украинской Федерации биатлона Владимир Брынзак сообщил, что за украинскую сборную намерены выступить российские биатлонистки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко. Из них только Рассказова представляла Россию на этапах юниорского кубка IBU и участвовала в чемпионатах мира среди юниоров. Бех и Москаленко пока не участвовали в международных соревнованиях.
Пресс-секретарь Союза биатлонистов России Констанин Бойцов сообщил, что ранее девушки пытались попасть в сборную Белоруссии. Он также предположил, что на решение переехать на Украину повлияло то, что с этого года там работает российский тренер по биатлону Андрей Прокурин, который прошлый олимпийский сезон тренировал биатлонистов Южной Кореи.
«Девушки ищут выход на международный уровень, сразу на уровень кубка мира. В состав сборной России трудно попасть, потому что конкуренция выше. Насколько я знаю, к централизованной подготовке для сборной РФ они не привлекались», — сообщил Бойцов.
Представитель СБР провел параллель с бразильскими футболистами, которые играют в составе сборных многих стран, в том числе России.
«Это нормальная практика: когда много представителей одного видов спорта, всегда высокая конкуренция при отборе в нацкоманду. Всегда есть соблазн попробовать себя где-то еще, где конкуренция меньше. И есть успешные примеры, как наша Анастасия Кузьмина (выступает за сборную Словакии — прим.ред). Но большинство случаев не ахти: люди переходят, выступают на достойном уровне, ну и все», — заключил Бойцов.