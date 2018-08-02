В Крыму рассказали, что первая очередь трассы «Таврида» готова на 65 процентов

Глава госкомитета Дорожного хозяйства республики Крым Сергей Карпов сообщил в четверг, что готовность первой очереди трассы «Таврида» составляет 65%.

Слова Карпова приводятся на странице комитета в социальной сети Facebook.

«На первой очереди строительства генеральный подрядчик выполнил укладку двух полос асфальтобетона общей протяжённостью в 100 из 190 км», - говорится в опубликованном сообщении.

Там же говорится, что трасса «Таврида» будет строиться в семь этапов, работы по шести из них будут вестись на территории Крыма, а по седьмому – в городе Севастополь. Согласно плану, движение по четырехполосной трассе должно быть открыто в конце 2020 года.