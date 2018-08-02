Москва «раздражена» действиями новых властей Армении

Российское руководство недовольно тем, что правительство Никола Пашиняна инициировало преследование бывших властей Армении, пишет в четверг «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах РФ.

В частности, Москва не одобряет привлечение к суду генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова. Кремль считает это серьезным ударом по имиджу организации. Не исключено, что председателем блока станет представитель другой страны. Более того, под вопросом также оказались согласованные ранее поставки оружия в Армению.

Ранее с критикой в адрес нового армянского правительства также выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что действия Пашиняна идут вразрез с его обещаниями о том, что тот не начнет преследовать бывшее руководство по политическим мотивам. Ситуация не может не беспокоить Россию. В том числе и с точки зрения задач нормальной работы организаций на пространстве СНГ.

Тем временем в Ереване просят Москву не беспокоиться. Внутренние процессы в Армении обусловлены становлением правового государства, борьбой с коррупцией. Это внутриполитические приоритеты страны. С внешней политикой Армении они никак не связаны.