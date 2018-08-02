Москву в День ВДВ ожидает 30-градусная жара

В день ВДВ – 2 августа – в российской столице будет ясно и жарко, столбики термометров поднимутся до +31 градуса по шкале Цельсия.

Об этом в четверг утром сообщает РИА Новости, приводя прогноз, озвученный центром погоды «Фобос». При этом отмечается, что температурный рекорд в Москве 2 августа побит не будет:

«В Москве по-прежнему сохранится малооблачная сухая погода. Температура сегодня составит плюс 29 — плюс 31 градус», - говорится в сообщении.

Синоптики центра «Фобос» добавили, что столице ожидается слабый северный ветер, скорость которого составит от 1 до 6 метров в секунду.

Там же пообещали ослабление жары в Москве к концу текущей недели.