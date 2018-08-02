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7:55   2 Августа 2018
Россия

Петербургские власти не планируют повышать тарифы на проезд в транспорте

Петербургские власти не планируют повышать тарифы на проезд в транспорте

Петербургские власти не планируют повышать тарифы на проезд в следующем году, сообщил председатель комитета по транспорту Александр Головин.

По его словам, губернатор Санкт-Петербурга не считает нужным поднимать разовые транспортные тарифы. При этом чиновник отметил, что окончание решение будет принято осенью.

Головин отметил, что сохранение тарифов будет серьезной нагрузкой на бюджет, однако данная мера сохранит социальную стабильность в городе на фоне других реформ.

Глава комитета не уточнил возможного финансирование из бюджета разницы экономически обоснованного и существующего тарифов, но отметил рост суммы в сравнении с текущим годом.

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Автор: Олег Королев
#петербург #тарифы #проезд
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