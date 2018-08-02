Планы развития 146 районов Москвы лягут в основу программы Собянина

Кандидат на пост столичного мэра Сергей Собянин рассказал, что основой его программы станут планы развития каждого из районов Москвы.

По его словам, в предвыборный штаб поступает большое количество пожеланий относительно обустройства городской среды. Действующий градоначальник отметил, что после обобщения «огромного массива» предложений было решено создать программу «Мой район».

Собянин отметил, что большинство идей концентрируется на проблемах конкретных микрорайонов, конкретных районов и конкретных территорий. Он подчеркнул, что благодаря этому Москва может достигнуть более комплексного развития.

Кандидат рассказал, что его программа концентрируется на создание равных возможностей для жителей всех районов, которых в столице насчитывается 146.

Собянин заявил, что программы города нацелены на то, чтобы обеспечить равные возможности, такие как получение качественного школьного образования, доступность квалифицированной медпомощи, а также обеспеченность общественным транспортом.