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 СМИ: Два человека погиб при пожаре на юго-востоке Москвы

СМИ: Два человека погиб при пожаре на юго-востоке Москвы
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7:20   2 Августа 2018
Россия

СМИ: Два человека погиб при пожаре на юго-востоке Москвы

СМИ: Два человека погиб при пожаре на юго-востоке Москвы

На юго-востоке столицы при пожаре в многоэтажке погибли два человек, сообщают экстренные службы города.

Возгорание началось на втором этаже дома №11 по улице Ухтомская.

Собеседник агентства «Москва» рассказал, что пожар произошел на площади десять квадратных метров. Горели мебель и личные вещи.

Прибывшие пожарные спасли двоих человек. По данным агентства, погиб один человек. Огонь потушен, его причины выясняются.

В свою очередь телеканал РЕН ТВ сообщает, что при пожаре погибли два человека: пожилой мужчина и сиделка. Пенсионер не смог покинуть квартиру самостоятельно, а женщина отравилась угарным газом.

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Автор: Олег Королев
#москва #пожар
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