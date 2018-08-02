Госдеп поприветствовал удаление «подстрекательских» страниц в Facebook

Госдепартамент поприветствовал решение Facebook от удалении ряда «подстрекательских аккаунтов», управляемых из-за пределов США.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт на своей странице в Twitter отметила, что удаленные аккаунты разжигали насилие и рознь в США.

Она отметила, что в ведомстве призывают все технологические компании использовать аналогичный «решительный подход».

Науэрт возложила ответственность за содержание удаленных аккаунтов на «Россию и других враждебных игроков», а также призвала их остановить «безответственное поведение».