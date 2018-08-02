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 Госдеп поприветствовал удаление «подстрекательских» страниц в Facebook

Госдеп поприветствовал удаление «подстрекательских» страниц в Facebook
Петербургские власти не планируют повышать тарифы на проезд в транспорте

Петербургские власти не планируют повышать тарифы на проезд в транспорте

 СМИ: Два человека погиб при пожаре на юго-востоке Москвы

СМИ: Два человека погиб при пожаре на юго-востоке Москвы
Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

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 Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

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 Госдеп поприветствовал удаление «подстрекательских» страниц в Facebook

Госдеп поприветствовал удаление «подстрекательских» страниц в Facebook
6:57   2 Августа 2018
Весь мир

Госдеп поприветствовал удаление «подстрекательских» страниц в Facebook

Госдеп поприветствовал удаление «подстрекательских» страниц в Facebook

Госдепартамент поприветствовал решение Facebook от удалении ряда «подстрекательских аккаунтов», управляемых из-за пределов США.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт на своей странице в Twitter отметила, что удаленные аккаунты разжигали насилие и рознь в США.

Она отметила, что в ведомстве призывают все технологические компании использовать аналогичный «решительный подход».

Науэрт возложила ответственность за содержание удаленных аккаунтов на «Россию и других враждебных игроков», а также призвала их остановить «безответственное поведение».

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Автор: Олег Королев
#facebook #госдеп сша #российское влияние
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