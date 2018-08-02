Парламентарии из России и США обсудили проблемы ядерного разоружения

Парламентарии и эксперты РФ и США обсудили на конференции в Калифорнии проблемы ядерного разоружения, сообщает член комитета по международным делам Госдумы РФ Инга Юмашева.

Конференция «Российско-американский диалог по актуальным вопросам ядерной проблематики: ядерное нераспространение и разоружение в эпоху перемен» проходила с воскресенья по вторник в Центре исследований проблем нераспространения института международных исследований в Монтерее.

Юмашева на своей странице в Facebook отмечает, что в мероприятии участвовали российские и американские эксперты, губернатор штата Калифорния Джерри Браун, а также парламентарии обеих стран. Стороны обсудили перспективы парламентского взаимодействия России и США по главным вопросам конференции.