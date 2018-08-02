Мы в соц.сетях:
Петербургские власти не планируют повышать тарифы на проезд в транспорте

Петербургские власти не планируют повышать тарифы на проезд в транспорте

 СМИ: Два человека погиб при пожаре на юго-востоке Москвы

СМИ: Два человека погиб при пожаре на юго-востоке Москвы
Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

 Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия
Планы развития 146 районов Москвы лягут в основу программы Собянина

Планы развития 146 районов Москвы лягут в основу программы Собянина

 Госдеп поприветствовал удаление «подстрекательских» страниц в Facebook

Госдеп поприветствовал удаление «подстрекательских» страниц в Facebook
Петербургские власти не планируют повышать тарифы на проезд в транспорте

Петербургские власти не планируют повышать тарифы на проезд в транспорте

 СМИ: Два человека погиб при пожаре на юго-востоке Москвы

СМИ: Два человека погиб при пожаре на юго-востоке Москвы
Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

 Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия
Планы развития 146 районов Москвы лягут в основу программы Собянина

Планы развития 146 районов Москвы лягут в основу программы Собянина

 Госдеп поприветствовал удаление «подстрекательских» страниц в Facebook

Госдеп поприветствовал удаление «подстрекательских» страниц в Facebook
6:38   2 Августа 2018
Весь мир

Парламентарии из России и США обсудили проблемы ядерного разоружения

Парламентарии из России и США обсудили проблемы ядерного разоружения

Парламентарии и эксперты РФ и США обсудили на конференции в Калифорнии проблемы ядерного разоружения, сообщает член комитета по международным делам Госдумы РФ Инга Юмашева.

Конференция «Российско-американский диалог по актуальным вопросам ядерной проблематики: ядерное нераспространение и разоружение в эпоху перемен» проходила с воскресенья по вторник в Центре исследований проблем нераспространения института международных исследований в Монтерее.

Юмашева на своей странице в Facebook отмечает, что в мероприятии участвовали российские и американские эксперты, губернатор штата Калифорния Джерри Браун, а также парламентарии обеих стран. Стороны обсудили перспективы парламентского взаимодействия России и США по главным вопросам конференции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #сша #ядерное вооружение #нераспротранение ядерного оружия
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...