Переданные КНДР останки американских солдат доставлены в США

Самолет ВВС США доставил на американскую землю останки военных, погибших на территории КНДР во время Корейской войны, сообщает телеканал Fox News.

На авиабазу Хикам на Гавайях были перевезены останки 55 солдат, переданных в рамках выполнения договоренностей сингапурского саммита Вашингтон-Пхеньян.

На торжественной церемонии по данному поводу принял участие вице-президент США Майк Пенс, отец которого воевал на Корейском полуострове. По его словам, американский лидер Дональд Трамп благодарен главе Северной Кореи Ким Чен Ыну за выполнение обещаний.