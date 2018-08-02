Сирийские власти приступили к выполнению программы восстановления Алеппо

Власти Сирии приступили к реализации госпрограммы по восстановлению населенных пунктов в провинции Алеппо, заявил заместитель губернатора провинции Хамид Кюйно.

В интервью РИА «Новости» он сообщил, что государственная программа состоит из трех этапов.

Первый - это подготовка инфраструктуры, поскольку люди не могут жить без воды и электроэнергии. Второй - это адресная помощь каждой семье. Третий - возвращение жителей в свои дома и объяснение им того, что теперь жить можно без опаски.

В Алеппо из других провинций, а также из Ливана, Иордании и Турции вернулись уже более миллиона человек.