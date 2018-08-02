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 Сирийские власти приступили к выполнению программы восстановления Алеппо

Сирийские власти приступили к выполнению программы восстановления Алеппо
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Переданные КНДР останки американских солдат доставлены в США

Переданные КНДР останки американских солдат доставлены в США

 Сирийские власти приступили к выполнению программы восстановления Алеппо

Сирийские власти приступили к выполнению программы восстановления Алеппо
5:58   2 Августа 2018
Весь мир

Сирийские власти приступили к выполнению программы восстановления Алеппо

Сирийские власти приступили к выполнению программы восстановления Алеппо

Власти Сирии приступили к реализации госпрограммы по восстановлению населенных пунктов в провинции Алеппо, заявил  заместитель губернатора провинции Хамид Кюйно.

В интервью РИА «Новости» он сообщил, что государственная программа состоит из трех этапов.

Первый - это подготовка инфраструктуры, поскольку люди не могут жить без воды и электроэнергии. Второй - это адресная помощь каждой семье. Третий - возвращение жителей в свои дома и объяснение им того, что теперь жить можно без опаски.

В Алеппо из других провинций, а также из Ливана, Иордании и Турции вернулись уже более миллиона человек.

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Автор: Олег Королев
#сирия #алеппо
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