СМИ: Финские компании оправились от продуктового эмбарго России

Финляндия вернулась к объему экспорта до российского продуктового эмбарго, сообщил руководитель рограммы экспортного развития Food From Finland Эса Вранг.

По его словам, потерянное за три года финские компании смогли восполнить на других рынках. Востребованными оказались молочные продукты, напитки и мясо.

В интервью РИА «Новости» Эса Вранг рассказал, что поставки сливочного масла выросли в Швецию, Данию и Польшу, началась его продажа в Саудовскую Аравию и Францию.

По его словам, финская птицефабрика Munax увеличила в 2018 году экспорт яиц в Японию и Гонконг. Налажены поставки свинины в страны Азии.

Программа Food From Finland объединяет более ста финских производителей продуктов питания.