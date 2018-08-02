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Минтранс РФ разработал рекомендации по строительству велодорожек

 Минобороны РФ опубликовало засекреченные документы о создании ВДВ

Минобороны РФ опубликовало засекреченные документы о создании ВДВ
Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

 Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия
Переданные КНДР останки американских солдат доставлены в США

Переданные КНДР останки американских солдат доставлены в США

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5:21   2 Августа 2018
Весь мир

Трамп сравнил отношение к Манафорту и к Аль Капоне

Трамп сравнил отношение к Манафорту и к Аль Капоне

Американский президент Дональд Трамп заявил, что к экс-руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту относятся хуже, чем к гангстеру.

На своей странице в Twitter задался вопросом, к кому относились хуже - к  главарю преступной группировки, убийце и «врагу общества номер один» Альфонсе Капоне или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу Рейгана и сенатора-республиканца Боба Доула.

Он отметил, что на данный момент Манафорт находится в одиночной камере, хоть и не признан виновным в чем-либо.

В октябре минувшего года Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса обвинили в заговоре против США, сокрытии лоббистской деятельности в интересах Украины, а также отмывании денежных средств. В середине июня суд постановил взять его под арест.

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Автор: Олег Королев
#трамп #манафорт
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