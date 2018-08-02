Трамп сравнил отношение к Манафорту и к Аль Капоне

Американский президент Дональд Трамп заявил, что к экс-руководителю его предвыборного штаба Полу Манафорту относятся хуже, чем к гангстеру.

На своей странице в Twitter задался вопросом, к кому относились хуже - к главарю преступной группировки, убийце и «врагу общества номер один» Альфонсе Капоне или Полу Манафорту, политтехнологу и любимцу Рейгана и сенатора-республиканца Боба Доула.

Он отметил, что на данный момент Манафорт находится в одиночной камере, хоть и не признан виновным в чем-либо.

В октябре минувшего года Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса обвинили в заговоре против США, сокрытии лоббистской деятельности в интересах Украины, а также отмывании денежных средств. В середине июня суд постановил взять его под арест.