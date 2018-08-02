Глава Facebook по информационной безопасности объявил об уходе
Глава отдела информационной безопасности Facebook Алекс Стэймос заявил об уходе с поста.
На своей странице в соцсети он сообщил, что 17 августа будет его последний рабочий день.
Стэймос отметил, что хоть и лишится удовольствия работать вместе с друзьями, он рад, что множество «преданных, вдумчивых и квалифицированных людей» продолжат решать проблемы.
В марте газета New York Times сообщала, что Стэймос выступил за более широкое раскрытие данных о «российском вмешательстве» в выборы в США. Данная инициатива вызывала возмущение среди сотрудников компании.