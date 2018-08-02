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Минтранс РФ разработал рекомендации по строительству велодорожек

Минтранс РФ разработал рекомендации по строительству велодорожек

 Минобороны РФ опубликовало засекреченные документы о создании ВДВ

Минобороны РФ опубликовало засекреченные документы о создании ВДВ
Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

 Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия
Переданные КНДР останки американских солдат доставлены в США

Переданные КНДР останки американских солдат доставлены в США

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Сирийские власти приступили к выполнению программы восстановления Алеппо
4:58   2 Августа 2018
Весь мир

Глава Facebook по информационной безопасности объявил об уходе

Глава Facebook по информационной безопасности объявил об уходе

Глава отдела информационной безопасности Facebook Алекс Стэймос заявил об уходе с поста.

На своей странице в соцсети он сообщил, что 17 августа будет его последний рабочий день.

Стэймос отметил, что хоть и лишится удовольствия работать вместе с друзьями, он рад, что множество «преданных,  вдумчивых и квалифицированных людей» продолжат решать проблемы.

В марте газета New York Times сообщала, что Стэймос выступил за более широкое раскрытие данных о «российском вмешательстве» в выборы в США. Данная инициатива вызывала возмущение среди сотрудников компании.

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Автор: Олег Королев
#facebook #российское вмешательство
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