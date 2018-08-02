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4:42   2 Августа 2018
Весь мир

В Мексике нашли черные ящики потерпевшего крушение самолета Embraer 190

В Мексике нашли черные ящики потерпевшего крушение самолета Embraer 190

Бортовые самописцы разбившегося в мексиканском штате Дуранго самолета найдены, сообщил глава Управления гражданской авиации Мексики Луис Херардо Фонсека Гусман.

В эфире радиостанции Noticias MVS он заявил, что на данный момент черные ящики находятся в распоряжении властей.

Ранее глава службы гражданской обороны страны Рикардо де ла Крус сообщил, что пилот разбившегося самолета пришел в сознание.

Embraer 190, выполнявший рейс из Дуранго в Мехико, рухнул почти сразу после взлета. По предварительной оценке властей, причиной падения стал резкий порыв ветра. На борту находились более сотни человек, все они остались живы.

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Автор: Олег Королев
#авиакатастрофа #мексика #черные ящики
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