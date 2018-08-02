США рассматривают возможность отмены проверок пассажиров в аэропортах

Управление по безопасности на транспорте США рассматривает возможность отмены досмотра пассажирах в 150 небольших аэропортах, сообщает CNN.

Рабочая группа ведомства считает оптимальным перенести проверку багажа и пассажиров самолетов из малых аэропортов в крупные воздушные хабы, которые являются как пунктами пересадки, так и конечными точками.

Во внутриведомственных документах отмечается, что подобная инициатива помогла бы снизить нагрузку на персонал воздушных гаваней и сэкономить более ста миллионов в год.