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Минтранс РФ разработал рекомендации по строительству велодорожек

Минтранс РФ разработал рекомендации по строительству велодорожек

 Минобороны РФ опубликовало засекреченные документы о создании ВДВ

Минобороны РФ опубликовало засекреченные документы о создании ВДВ
Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

 Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия
В Мексике нашли черные ящики потерпевшего крушение самолета Embraer 190

В Мексике нашли черные ящики потерпевшего крушение самолета Embraer 190

 США рассматривают возможность отмены проверок пассажиров в аэропортах

США рассматривают возможность отмены проверок пассажиров в аэропортах
4:03   2 Августа 2018
Весь мир

СМИ: Мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в гараж Путина в 2019 году

СМИ: Мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в гараж Путина в 2019 году

Мотоцикл российского проекта «Кортеж» поступит в гараж президента РФ в следующем году.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что мотоцикл еще находится на стадии производства. Подчеркивается, что стоит ожидать поставок тогда, когда он будет готов.

Глава Ростеха Сергей Чемезов ранее сообщил, что мотоцикл выйдет под брендом «Иж» и будет продаваться за рубежом.

Российский лидер Владимир Путин уже использует лимузин и седаны проекта «Кортеж». Президент использует российский автомобиль не только в Москве, но и за рубежом - в частности, он передвигался на лимузине в Хельсинки, где прошли переговоры с американским коллегой.

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Автор: Олег Королев
#путин #мотоцикл #кортеж
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