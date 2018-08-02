СМИ: Мотоцикл проекта «Кортеж» поступит в гараж Путина в 2019 году

Мотоцикл российского проекта «Кортеж» поступит в гараж президента РФ в следующем году.

РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что мотоцикл еще находится на стадии производства. Подчеркивается, что стоит ожидать поставок тогда, когда он будет готов.

Глава Ростеха Сергей Чемезов ранее сообщил, что мотоцикл выйдет под брендом «Иж» и будет продаваться за рубежом.

Российский лидер Владимир Путин уже использует лимузин и седаны проекта «Кортеж». Президент использует российский автомобиль не только в Москве, но и за рубежом - в частности, он передвигался на лимузине в Хельсинки, где прошли переговоры с американским коллегой.