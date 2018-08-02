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3:42   2 Августа 2018
Россия

Минтранс РФ разработал рекомендации по строительству велодорожек

Минтранс РФ разработал рекомендации по строительству велодорожек

Минтранс РФ подготовил рекомендации по развитию сети велодорожек в городах России, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Газета отмечает, что методические рекомендации предназначаются для органов исполнительной власти субъектов и органов местного самоуправления. 

Ожидается, что создание велосипедной инфраструктуры сократит количество автомобильных поездок на расстояние до 15 километров и повысит удобство передвижения. Таким образом, это поможет решить не только транспортные, но и экологические проблемы.

Минтранс предлагает создать веломаршруты городского, районного и местного значения. Рекомендуется при проектировании учитывать плотность трафика.

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Автор: Олег Королев
#минтранс #велодорожки
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