Комитет сената США по разведке раскроет показания Бутиной без огласки
Комитет по разведке Сената США раскроет по просьбе адвокатов содержание показаний россиянки Марии Бутиной, заявил ее защитник Роберт Дрисколл.
Адвокат сообщил РИА «Новости», что согласен с решением опубликовать показания, поскольку его подзащитная давала их честно. При этом он отметил, что пони они не будут преданы широкой огласке.
Дрисколл ранее заявлял, что его подзащитная Мария Бутина сотрудничала с сенатским комитетом по разведке.
Шестнадцатого июля стало известно о задержании в США Бутиной за якобы ведение деятельности в качестве незарегистрированного агента.