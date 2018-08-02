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3:27   2 Августа 2018
Весь мир

Комитет сената США по разведке раскроет показания Бутиной без огласки

Комитет сената США по разведке раскроет показания Бутиной без огласки

Комитет по разведке Сената США раскроет по просьбе адвокатов содержание показаний россиянки Марии Бутиной, заявил ее защитник Роберт Дрисколл.

Адвокат сообщил РИА «Новости», что согласен с решением опубликовать показания, поскольку его подзащитная давала их честно. При этом он отметил, что пони они не будут преданы  широкой огласке.

Дрисколл ранее заявлял, что его подзащитная Мария Бутина сотрудничала с сенатским комитетом по разведке. 

Шестнадцатого июля стало известно о задержании в США Бутиной за якобы ведение деятельности в качестве незарегистрированного агента.

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Автор: Олег Королев
#сша #сенат сша #бутина
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