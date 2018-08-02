СМИ: Молодежь стала реже использовать телефоны для звонков
Число пользователей, использующих мобильные телефоны для звонков, сокращается.
«Федеральное агентство новостей» со ссылкой на британское издание The Times сообщает, что последние исследования «цифровой зависимости» свидетельствуют о том, что каждый пятый человек тратит на интернет более 40 часов.
Согласно исследованиям британского департамента связи (Ofcom) , люди проверяют свои смартфоны каждые двенадцать минут. В частности, люди младше 35 лет проверяют свои устройства в течение первых пяти минут после пробуждения и за пять минут до сна.
Средняя продолжительность звонков снизилась со 159 минут в неделю в 2016 году до 157 минут в текущем. По данным департамента, такая тенденция связана с растущей популярностью мессенджеров WhatsApp и Facebook Messenger, которые позволяют звонить и обмениваться сообщениями по интернету.
Исследование также показывает, что что молодое поколение предпочитает писать сообщения, а не звонить.