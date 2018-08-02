Власти ЦАР прокомментировали сведения о гибели россиян

Власти Центральноафриканской Республики прокомментировали убийство трех российских журналистов.

В официальном заявлении правительства ЦАР говорится, что погибшие журналисты не регистрировали свой статус, а также не обращались к правительству или местным властям за содействием.

Отмечается, что россияне не получали журналистской аккредитации и действовали как частные лица, арендовав автомобиль и самостоятельно передвигаясь по удаленным территориям республики.

Власти ЦАР подчеркивают, что российских журналистов предупредили о возможных рисках и значительной опасности на отдаленных территориях.

Ранее председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев заявил, что журналистам не следовало ездить на опасных территориях вечером без охраны.

Накануне сообщалось, в результате нападения вооруженных людей в ЦАР погибли журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.