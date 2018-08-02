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 Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

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 Власти ЦАР прокомментировали сведения о гибели россиян

Власти ЦАР прокомментировали сведения о гибели россиян
2:41   2 Августа 2018
Весь мир

Власти ЦАР прокомментировали сведения о гибели россиян

Власти ЦАР прокомментировали сведения о гибели россиян

Власти Центральноафриканской Республики прокомментировали убийство трех российских журналистов.

В официальном заявлении правительства ЦАР говорится, что погибшие журналисты не регистрировали свой статус, а также не обращались к правительству или местным властям за содействием.

Отмечается, что россияне не получали журналистской аккредитации и действовали как частные лица, арендовав автомобиль и самостоятельно передвигаясь по удаленным территориям республики.

Власти ЦАР подчеркивают, что российских журналистов предупредили о возможных рисках и значительной опасности на отдаленных территориях.

Ранее председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев заявил, что журналистам не следовало ездить на опасных территориях вечером без охраны.

Накануне сообщалось, в результате нападения вооруженных людей в ЦАР погибли журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.

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Автор: Олег Королев
#цар #центральноафриканская республика #гибель российских журналистов
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