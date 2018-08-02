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Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

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 Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

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2:22   2 Августа 2018
Весь мир

СМИ рассказали о стремлении Эр-Рияда добиться отставки Тиллерсона

СМИ рассказали о стремлении Эр-Рияда добиться отставки Тиллерсона

Причиной отставки экс-госсекретаря США Рекса Тиллерсона мог стать срыв планов Саудовской Аравии и ОАЭ по вторжению в Катар, сообщает портал Intercept со ссылкой на источники в американском разведсообществе и Госдепе.

Собеседники издания рассказали, что Саудовская Аравия при поддержке ОАЭ летом прошлого года готовила военное вторжение, предусматривающее захват Дохи. Разведка Катара узнала об этом и сообщила Тиллерсону.

Экс-госсекретарь выступил против, из-за чего Эр-Рияд отказался от данных планов.

Intercept отмечает, что действия Тиллерсона объясняют, почему Саудовская Аравия и ОАЭ стали активно лоббировать его отставку, о чем сообщали последние месяцы СМИ. 

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Автор: Олег Королев
#оаэ #саудовская аравия #тиллерсон
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