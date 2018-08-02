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1:57   2 Августа 2018
Весь мир

Tesla отчиталась о рекордных убытках

Tesla отчиталась о рекордных убытках

Компания Tesla сообщила об убытках в размере 717,5 миллиона долларов во втором квартале текущего года.

Согласно отчету компании, во многом потери связаны с вложением в новые модели, в частности, в Model 3. Подчеркивается, что прибыль от данной модели электромобиля может достичь в третьем квартале года 15 процентов, в четвертом - 20 процентов за  счет сокращения производственных издержек.

В Tesla утверждают, что для данной модели рынок гораздо шире, чем для среднеразмерных седанов премиум-класса.

Убыток компании за первый квартал составил 336,4 миллиона.

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Автор: Олег Королев
#сша #убытки #электромобили #tesla
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