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1:39   2 Августа 2018
Россия

Минобороны РФ опубликовало засекреченные документы о создании ВДВ

Минобороны РФ опубликовало засекреченные документы о создании ВДВ

МО РФ ко Дню Воздушно-десантных войск опубликовало уникальные исторические документы о создании и становлении данного рода войск, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций.

На сайте военного ведомства впервые опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива МО, посвященные созданию ВДВ.

В документах говорится о первых страницах боевой летописи, об их первом командующем Василии Маргелове, а также об истории появлении символов данных войск.

На сайте также можно ознакомиться с проектом положения о ГУ воздушно-десантных войск Красной Армии, представленным Генштабом народному комиссару обороны за несколько дней до начала Великой Отечественной войны.

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Автор: Олег Королев
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