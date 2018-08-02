Минобороны РФ опубликовало засекреченные документы о создании ВДВ

МО РФ ко Дню Воздушно-десантных войск опубликовало уникальные исторические документы о создании и становлении данного рода войск, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций.

На сайте военного ведомства впервые опубликованы рассекреченные документы из фондов Центрального архива МО, посвященные созданию ВДВ.

В документах говорится о первых страницах боевой летописи, об их первом командующем Василии Маргелове, а также об истории появлении символов данных войск.

На сайте также можно ознакомиться с проектом положения о ГУ воздушно-десантных войск Красной Армии, представленным Генштабом народному комиссару обороны за несколько дней до начала Великой Отечественной войны.