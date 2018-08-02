Глава минюста Турции заявил, что санкции США не навредят ему
Глава министерства юстиции Турции Абдулахмит Гюль заявил, что американские санкции не смогут ему повредить.
Ранее американский минфин ввел ограничительные меры против Гюля и главы МВД Турции в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Министрам запрещен въезд в США, а их активы американские активы подлежат заморозке.
Гюль в Twitter заявил, что у него нет другой мечты, кроме как жить в Турции и умереть в ней. По его словам, у него нет никакого имущества в США или в любой другой стране.
Американский пастор удерживается властями Турции с октября 2016 года по обвинениям в пособничестве запрещенным в стране организациям.