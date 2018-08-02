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 Белый дом подтвердил планы ввести пошлины в 25 процентов на продукцию из КНР

Белый дом подтвердил планы ввести пошлины в 25 процентов на продукцию из КНР
1:01   2 Августа 2018
Весь мир

Белый дом подтвердил планы ввести пошлины в 25 процентов на продукцию из КНР

Белый дом подтвердил планы ввести пошлины в 25 процентов на продукцию из КНР

Белый дом намерен ввести двадцатипятипроцентные пошлины на импорт товаров и услуг из Китая на сумму двести миллиардов долларов, говорится в заявлении торгпреда США  Роберта Лайтхайзера.

Представитель американской администрации сообщил, что процесс обсуждения данных мер уже продвигается. Слушания по данному вопросу начнутся в течение месяца. Американский лидер Дональд Трамп поручил торговому представителю повысить уровень пошлин с планируемых десяти процентов.

Также обсуждение мер с бизнесменами будет продлено до 5 сентября. Подчеркивается, что решение о новых пошлинах связано с тем, что Китай вовлечен в недобросовестную торговлю, особенно в области технологий. Лайтхайзер отмечает, что американская сторона неоднократно заявляла о своей обеспокоенности, однако не увидела движения на встречу с их стороны.

Американский чиновник отметил, что меры Вашингтона должны заставить вести себя Пекин честно. По его словам, Китай не прислушивается к доводом США и вместо этого вводит дополнительные пошлины, которые касаются 40 процентов американского экспорта в Китай. По этой причине Лайтхайзеру было поручено пересмотреть планы по введению пошлин на китайскую продукцию.

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Автор: Олег Королев
#сша #китай #торговая война
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