Белый дом подтвердил планы ввести пошлины в 25 процентов на продукцию из КНР

Белый дом намерен ввести двадцатипятипроцентные пошлины на импорт товаров и услуг из Китая на сумму двести миллиардов долларов, говорится в заявлении торгпреда США Роберта Лайтхайзера.

Представитель американской администрации сообщил, что процесс обсуждения данных мер уже продвигается. Слушания по данному вопросу начнутся в течение месяца. Американский лидер Дональд Трамп поручил торговому представителю повысить уровень пошлин с планируемых десяти процентов.

Также обсуждение мер с бизнесменами будет продлено до 5 сентября. Подчеркивается, что решение о новых пошлинах связано с тем, что Китай вовлечен в недобросовестную торговлю, особенно в области технологий. Лайтхайзер отмечает, что американская сторона неоднократно заявляла о своей обеспокоенности, однако не увидела движения на встречу с их стороны.

Американский чиновник отметил, что меры Вашингтона должны заставить вести себя Пекин честно. По его словам, Китай не прислушивается к доводом США и вместо этого вводит дополнительные пошлины, которые касаются 40 процентов американского экспорта в Китай. По этой причине Лайтхайзеру было поручено пересмотреть планы по введению пошлин на китайскую продукцию.