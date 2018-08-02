СМИ: Россияне фигурируют деле о кибератаках группы FIN7

В деле о кибератаках хакерской группировки FIN7 (она же Carbanak) на банки по всему миру могут фигурировать россияне, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ходом следствия источник.

Минюст США в среду обвинил трех украинцах в кибератаках. Граждане Украины Федор Гладырь, Дмитрий Федоров и Андрей Колпаков были задержаны в Европе. Гладыря уже экстрадировали в США, в свою очередь Федоров ждет действий правоохранителей в Польше, Колпаков - в Испании. Американский минюст считает, что группировка могла похитить более 15 миллионов кредитных карт.

Собеседник агентства отмечает, что до 40 процентов фигурирующих в деле о кибератаках будут россияне. При этом он подчеркнул, что среди них было много граждан других стран.

Источник отмечает, что хакеры предпочитали продавать карточки для обналичивания денег в России. Он затруднился ответить на вопрос о том, стоят ли россиян среди организаторов схемы.

Подчеркивается, что американские правоохранители не будут обращаться к российской стороне, поскольку намерены задерживать хакеров в момент, когда те поеду отдыхать в другие страны.