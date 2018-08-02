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0:17   2 Августа 2018
Весь мир

Турция намерена принять ответные меры на американские санкции

Турция намерена принять ответные меры на американские санкции

МИД Турции заявил, что Анкара готова принять ответные меры на американские санкции.

Накануне США ввели санкции в отношении министра юстиции и главы МВД Турции из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона.

В заявлении на сайте внешнеполитического ведомства говорится, что данное решение является неуважительным вмешательством в турецкую правовую систему и противоречит отношениям между странами.

Министерство отмечает, что действия Вашингтона не могут быть объяснены понятиями права и справедливости. В Анкаре подчеркивает, что такая агрессивная позиция, которая не служит чьим-то интересам, получит незамедлительный ответ.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что требующий выдачи пастора Вашингтон не добьется этого при помощи санкций.

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Автор: Олег Королев
#сша #санкции #турция
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