Турция намерена принять ответные меры на американские санкции
МИД Турции заявил, что Анкара готова принять ответные меры на американские санкции.
Накануне США ввели санкции в отношении министра юстиции и главы МВД Турции из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона.
В заявлении на сайте внешнеполитического ведомства говорится, что данное решение является неуважительным вмешательством в турецкую правовую систему и противоречит отношениям между странами.
Министерство отмечает, что действия Вашингтона не могут быть объяснены понятиями права и справедливости. В Анкаре подчеркивает, что такая агрессивная позиция, которая не служит чьим-то интересам, получит незамедлительный ответ.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что требующий выдачи пастора Вашингтон не добьется этого при помощи санкций.