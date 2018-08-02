Турция намерена принять ответные меры на американские санкции

МИД Турции заявил, что Анкара готова принять ответные меры на американские санкции.

Накануне США ввели санкции в отношении министра юстиции и главы МВД Турции из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона.

В заявлении на сайте внешнеполитического ведомства говорится, что данное решение является неуважительным вмешательством в турецкую правовую систему и противоречит отношениям между странами.

Министерство отмечает, что действия Вашингтона не могут быть объяснены понятиями права и справедливости. В Анкаре подчеркивает, что такая агрессивная позиция, которая не служит чьим-то интересам, получит незамедлительный ответ.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что требующий выдачи пастора Вашингтон не добьется этого при помощи санкций.