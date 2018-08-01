Помпео: Санкции в отношении турецких министров оправданны

По словам госсекретаря США Майка Помпео, американский и турецкий лидеры неоднократно говорили о ситуации с арестованным американским пастором Эндрю Брансоном, но ни к чему не приходили.

Пастора обвиняют в Турции в пособничестве организации FETO, признанной террористической в стране, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает все обвинения.

Эта ситуация обострила отношения между Турцией и США. В среду американский минфин объявил о санкциях против двух турецких министров в связи с «делом Брансона». Помпео одобрил эти действия, назвав их «подобающими».