Арестованному украинскому хакеру грозят десятилетия тюрьмы в США

В США арестовали гражданина Украины Федора Гладыря. Его подозревают в хакерских атаках. Украинцу грозят десятилетия тюрьмы, сообщил его адвокат.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам адвоката, дело «очень сложное». Пока защита не выбрала тактику, поэтому пойдет ли Гладырь на сделку с правосудием — неизвестно.

Ранее минюст США обвинил трех граждан Украины в причастности к кибератакам. Они, по мнению американской стороны, состояли в хакерской группировке FIN7, которая также известна как Carbanak. Гладырь предстанет перед судом 22 октября. Двое других обвиняемых ждут экстрадиции в Штаты.