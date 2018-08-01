Израиль не допустит блокирование Баб-эль-Мендебского пролива

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что международная коалиция даст отпор попыткам Ирана и его сателлитов блокировать Баб-эль-Мандебский пролив.

Неделей ранее йеменские повстанцы обстреляли два нефтяных танкера в Красном море, которые принадлежат Саудовской Аравии. После этого арабская страна объявила о приостановке транспортировки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив. Именно этот перешеек соединяет Красное море и Аденский залив.

Нетаньяху заявил, что йеменские мятежники — это не кто иной как сателлиты Ирана.