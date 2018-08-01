Мы в соц.сетях:
Железняк подал в отставку по личным обстоятельствам, заявил Турчак

Железняк подал в отставку по личным обстоятельствам, заявил Турчак

 Около 60 станций метро построят в Москве за пять лет

Около 60 станций метро построят в Москве за пять лет
Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

 Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия
Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год

Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год

 Израиль не допустит блокирование Баб-эль-Мендебского пролива

Израиль не допустит блокирование Баб-эль-Мендебского пролива
Железняк подал в отставку по личным обстоятельствам, заявил Турчак

Железняк подал в отставку по личным обстоятельствам, заявил Турчак

 Около 60 станций метро построят в Москве за пять лет

Около 60 станций метро построят в Москве за пять лет
Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

 Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия
Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год

Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год

 Израиль не допустит блокирование Баб-эль-Мендебского пролива

Израиль не допустит блокирование Баб-эль-Мендебского пролива
21:37   1 Августа 2018
Весь мир

Израиль не допустит блокирование Баб-эль-Мендебского пролива

Израиль не допустит блокирование Баб-эль-Мендебского пролива

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что международная коалиция даст отпор попыткам Ирана и его сателлитов блокировать Баб-эль-Мандебский пролив.

Неделей ранее йеменские повстанцы обстреляли два нефтяных танкера в Красном море, которые принадлежат Саудовской Аравии. После этого арабская страна объявила о приостановке транспортировки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив. Именно этот перешеек соединяет Красное море и Аденский залив.

Нетаньяху заявил, что йеменские мятежники — это не кто иной как сателлиты Ирана.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#иран #политика #израиль #нетаньяху #баб-эль-мандебский пролив
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...