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21:14   1 Августа 2018
Весь мир

Не приказ, а мнение: Сандерс прокомментировала слова Трампа о «российском вмешательстве»

Не приказ, а мнение: Сандерс прокомментировала слова Трампа о «российском вмешательстве»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что пост Трампа о «российском вмешательстве» не является руководством к действию.

Ранее ИА «Политика сегодня» передавало, что глава США Дональд Трамп назвал позором для страны дело Демпартии США и спецпрокурора Мюллера о мнимом вмешательстве России в президентские выборы американского лидера, которые прошли два года назад. При этом президент призвал генпрокурора Сешенса закрыть это расследование.

Слова Трампа привлекли внимание Сандерс, она объяснила, что твит американского лидера нужно воспринимать исключительно, как мнение, а не приказ.

Она отметила, что Трамп давно говорил о желании прекратить «охоту на ведьм», однако пост не является прямым распоряжением, подчеркнула она.  

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Автор: Екатерина Розина
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