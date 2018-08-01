США обвинили трех украинцев в кибератаках

Заявление об аресте трех граждан Украины в Европе по подозрению в киберпреступлениях и причастности к хакерской группировке FIN7, известной под названием Carbanak, появилось на официальном сайте минюста США.

По словам помощника генпрокурора Брайан Бенчковски, под арестом оказались три молодых человека, все граждане Украины. Подозреваемые работали в Восточной Европе. В настоящий момент они заключены под стражу.

В причастности к хакерской группировки, известной как FIN7, обвиняют Федора Хладыра, Дмитрия Федорова, а также Андрея Колпакова. При этом сторона обвинения называет их высокопоставленными членами преступной кибергруппировки.