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21:02   1 Августа 2018
Весь мир

США обвинили трех украинцев в кибератаках

США обвинили трех украинцев в кибератаках

Заявление об аресте трех граждан Украины в Европе по подозрению в киберпреступлениях и причастности к хакерской группировке FIN7, известной под названием Carbanak, появилось на официальном сайте минюста США.

По словам помощника генпрокурора Брайан Бенчковски, под арестом оказались три молодых человека, все граждане Украины. Подозреваемые работали в Восточной Европе. В настоящий момент они заключены под стражу.

В причастности к хакерской группировки, известной как FIN7, обвиняют Федора Хладыра, Дмитрия Федорова, а также Андрея Колпакова. При этом сторона обвинения называет их высокопоставленными членами преступной кибергруппировки. 

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Автор: Екатерина Розина
#сша #украина #политика #весь мир #хаккеры
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