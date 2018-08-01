КНДР, Сирия, Мьянма: Великобритания назвала темы для СБ ООН в августе

С начала августа в Совбезе ООН председательствует Великобритания. Она объявила основными направлениями работы Сирию, Северную Корею и кризис в Мьянме.

Кроме того, в СБ обратят внимание на мирный процесс на Ближнем Востоке, на ситуацию в Йемене, Бурунди и Ираке. Также участники Совбеза будут обсуждать вопросы разрешения конфликтов во всем мире, различные миротворческие процессы и борьбу с международным терроризмом.

Всего в состав Совбеза ООН входят 15 стран — пять из них на постоянной основе, а десять — временно. Каждый месяц меняется страна-председатель. До Великобритании это место занимала Швеция, а после займут США.