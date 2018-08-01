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20:50   1 Августа 2018
Россия

Около 60 станций метро построят в Москве за пять лет

Около 60 станций метро построят в Москве за пять лет

В эксплуатацию планируется ввести 135 километров линий метров, оборудовать 58 станций и построить шесть электродепо, где будут обслуживаться составы, заявил замглавы Москвы по строительству Марат Хуснуллин в беседе с «Интерфакс».

За это же время столичные власти планируют окончить строительство Большой кольцевой линии. Протяженность ветки составит более 70 километров. На ней оборудуют более 30 станций. Хуснуллин отметил, что аналогов по масштабности проекта в мире нет.

Строители введут в эксплуатацию новые участки Калининско-Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий. Откроется Кожуховская линия, несколько новых станций на Замоскворецкой. После этого начнется укладка радиальных линий от Большого кольца.

Заммэра напомнил, что с 2011 года в городе введены в использование 121 километр линий метро, 64 станции и семь электродепо. Шаговую доступность к метро получили жители 34 районов Москвы. Развитие подземки хорошо сказывается не только на столичной экономике, но и на стоимости жилья. Там, куда проложили метро, капитализация жилья выросла с 12 до 20%.

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Автор: Павел Никифоров
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