Железняк подал в отставку по личным обстоятельствам, заявил Турчак

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, его уже бывший заместитель Сергей Железняк подал в отставку по личным обстоятельствам.

Секретарь генсовета партии сообщил, что у Железняка «поменялись жизненные планы». Заявление об увольнении будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний президиума. Его, скорее всего, удовлетворят.

О том, что Железняк собирается уйти с поста замсекретаря генсовета «Единой России», стало известно 26 июля. В партии он курировал вопрос международной работы.