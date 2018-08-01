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Железняк подал в отставку по личным обстоятельствам, заявил Турчак

Железняк подал в отставку по личным обстоятельствам, заявил Турчак

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20:55   1 Августа 2018
Россия

Железняк подал в отставку по личным обстоятельствам, заявил Турчак

Железняк подал в отставку по личным обстоятельствам, заявил Турчак

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, его уже бывший заместитель Сергей Железняк подал в отставку по личным обстоятельствам.  

Секретарь генсовета партии сообщил, что у Железняка «поменялись жизненные планы». Заявление об увольнении будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний президиума. Его, скорее всего, удовлетворят.

О том, что Железняк собирается уйти с поста замсекретаря генсовета «Единой России», стало известно 26 июля. В партии он курировал вопрос международной работы.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #железняк #единая россия #турчак
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