Сирия последние новости. Возмездие САА в Латакии, ликвидация боевиков в Дейр-эз-Зор

Хроника основных событий в Сирии за минувшие сутки.

В провинции Латакия продолжаются перестрелки между радикальными бригадами и правительственными частями. Военный источник в Telegram (Syrianow10) сообщает о нападении на позиции САА в районе Туркоманских гор к северо-востоку от поселения Аль-Байда. В ответ на обстрелы подразделения Республиканской гвардии и 4-й армейской дивизии нанесли удары ракетами класса «земля-земля» по позициям радикалов. Днем САА удалось уничтожит несколько траншей в районе деревни Сарраф.

На западе провинции Алеппо армия атаковала позиции радикалов в районе поселения Хувейр Аль-Исс к юго-западу от административного центра, сообщает источник в Twitter военный источник (husaynmurtadaa). Параллельно с этим протурецкие формирования Сирийской свободной армии и части регулярной турецкой армии начали зачистку окрестностей города Бюльбюль от остатков курдских ячеек Отрядов народной самообороны, сообщает Twitter-канал (Step_Agency). Ранее сообщалось о вылазках курдских сил на подконтрольной туркам территории с целью отомстить за захват города Африн.

Авиация международной коалиции во главе с США продолжает наносить удары по позициям террористов «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) на юго-востоке провинции Дейр –эз-Зор. По данным источника в Twitter (Step_Agency), трое радикалов ликвидированы в районе деревни Ас-Сусана на левом берегу Евфрата. Данные о жертвах среди гражданского населения не поступали.

На севере провинции Хама идут перестрелки между САА и формированием «Тахрир Аш-Шам», подконтрольным террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ.) Артиллерия САА нанесли удары по позициям радикалов в районе поселений Аль-Латамина и Кафр Зета, сообщает Telegram-канал (Syrianow10). Данные о потерях сторон уточняются.

Курдский источник в Twitter (RojavaCudi) сообщает о вербовке 58 новобранцев в ряды курдских отрядов народной самообороны в провинции Хасака. Рекруты прошли подготовку в тренировочных лагерях. Ранее курды неоднократно проводили принудительную мобилизацию на подконтрольных им территориях, что приводило к массовым протестам среди арабского населения.