Краснодарец выиграл в лотерею без малого 75 миллионов рублей

Пресс-служба компании «Спортлото» сообщает о том, что житель города Краснодар по результату 3816 тиража лотереи «Гослото «6 из 45» выиграл суперприз, составляющий 74 миллиона 696 тысяч 278 рублей.

Отмечается, что розыгрыш состоялся накануне - 31 июля. Выигравший билет обошелся его счастливому обладателю в 400 рублей.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что в Воронежской области семья выиграла в лотерею суперприз в размере 506 миллионов рублей, установив тем самым рекорд на территории России.