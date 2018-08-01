Мы в соц.сетях:
Железняк подал в отставку по личным обстоятельствам, заявил Турчак

Железняк подал в отставку по личным обстоятельствам, заявил Турчак

 Около 60 станций метро построят в Москве за пять лет

Около 60 станций метро построят в Москве за пять лет
Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

 Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия
Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год

Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год

 Израиль не допустит блокирование Баб-эль-Мендебского пролива

Израиль не допустит блокирование Баб-эль-Мендебского пролива
Железняк подал в отставку по личным обстоятельствам, заявил Турчак

Железняк подал в отставку по личным обстоятельствам, заявил Турчак

 Около 60 станций метро построят в Москве за пять лет

Около 60 станций метро построят в Москве за пять лет
Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

 Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия
Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год

Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год

 Израиль не допустит блокирование Баб-эль-Мендебского пролива

Израиль не допустит блокирование Баб-эль-Мендебского пролива
20:47   1 Августа 2018
Россия

ФНС опубликовала первые наборы ранее секретных сведений о компаниях

ФНС опубликовала первые наборы ранее секретных сведений о компаниях

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала придавать публичности некоторые сведения о компаниях, которые ранее содержались под грифом секретности из-за налоговой тайны. 

Теперь на официальном сайте ведомства можно легально получить информацию о среднесписочной численности работников юрлиц, а также спецналоговых режимах, которые использует компания. Помимо этого открыты данные об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря прошедшего года.

Получить подобную информацию стало возможно благодаря вступления в силу поправок, предусматривающих ряд изменений в Налоговом кодексе России, передает «Интерфакс».

Таким образом, налогоплательщики будут более обезопаcены при выборе контрагента. С помощью расширенной открытой информации о компаниях, у них появится возможность оценить уровень риска.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #фнс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...