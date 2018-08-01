ФНС опубликовала первые наборы ранее секретных сведений о компаниях

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала придавать публичности некоторые сведения о компаниях, которые ранее содержались под грифом секретности из-за налоговой тайны.

Теперь на официальном сайте ведомства можно легально получить информацию о среднесписочной численности работников юрлиц, а также спецналоговых режимах, которые использует компания. Помимо этого открыты данные об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря прошедшего года.

Получить подобную информацию стало возможно благодаря вступления в силу поправок, предусматривающих ряд изменений в Налоговом кодексе России, передает «Интерфакс».

Таким образом, налогоплательщики будут более обезопаcены при выборе контрагента. С помощью расширенной открытой информации о компаниях, у них появится возможность оценить уровень риска.