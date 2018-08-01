Ученого из ЦНИИмаша Кудрявцева обвиняют в передаче секретных данных одной из стран НАТО
Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева подозревают в госизмене и передаче закрытых данных в одну из стран НАТО, передает ТАСС слова адвоката Евгения Смирнова.
По словам юриста, следователи считают, что Кудрявцев направил в одну из стран участниц Североатлантического Альянса секретные разработки.
Однако о том, какие именно документы были переданы и, в какое государство неизвестно. По словам Смирнова, сторона обвинения не указала это в материалах дело.
С 22 июля подозреваемый находится под арестом, согласно решению суда.
В Роскосмосе уточнили, что дело о предположительной госизмене включает в себя разработки пятилетней давности.