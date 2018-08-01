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20:23   1 Августа 2018
Россия

Ученого из ЦНИИмаша Кудрявцева обвиняют в передаче секретных данных одной из стран НАТО

Ученого из ЦНИИмаша Кудрявцева обвиняют в передаче секретных данных одной из стран НАТО

Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева подозревают в госизмене и передаче закрытых данных в одну из стран НАТО, передает ТАСС слова адвоката Евгения Смирнова.

По словам юриста, следователи считают, что Кудрявцев направил в одну из стран участниц Североатлантического Альянса секретные разработки.

Однако о том, какие именно документы были переданы и, в какое государство неизвестно. По словам Смирнова, сторона обвинения не указала это в материалах дело.

С 22 июля подозреваемый находится под арестом, согласно решению суда. 

В Роскосмосе уточнили, что дело о предположительной госизмене включает в себя разработки пятилетней давности.

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Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #чп #общество #весь мир
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