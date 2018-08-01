Главного архитектора Черноморского района в Крыму заподозрили в служебном подлоге

Следственные органы СК РФ по республике Крым заподозрили главного архитектора Черноморского района республики и заместителя главы районной администрации в служебном подлоге и возбудили в отношении него уголовное дело.

Как сообщается в среду вечером на официальном сайте Следственного комитета РФ, подозреваемый внес в акт приемки выполненных работ на сумму более чем в пять миллионов рублей заведомо ложные сведения, зная при этом, что на самом деле данные работы – подготовка муниципального контракта по правилам землепользования в Черноморском муниципальном районе – не были выполнены предприятием в полном объеме.

В сообщении подчеркивается, что своими действиями подозреваемый нанес бюджету районной администрации ущерб на сумму более пяти миллионов рублей. Следственные действия по факту выявленного служебного подлога в настоящее время продолжаются. Имя подозреваемого не называется.