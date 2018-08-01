Мы в соц.сетях:
Железняк подал в отставку по личным обстоятельствам, заявил Турчак

Железняк подал в отставку по личным обстоятельствам, заявил Турчак

 Около 60 станций метро построят в Москве за пять лет

Около 60 станций метро построят в Москве за пять лет
Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

 Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия
Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год

Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год

 Израиль не допустит блокирование Баб-эль-Мендебского пролива

Израиль не допустит блокирование Баб-эль-Мендебского пролива
Железняк подал в отставку по личным обстоятельствам, заявил Турчак

Железняк подал в отставку по личным обстоятельствам, заявил Турчак

 Около 60 станций метро построят в Москве за пять лет

Около 60 станций метро построят в Москве за пять лет
Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

Боксер Плечко уважает братьев Кличко и следит за Ломанченко

 Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия
Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год

Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год

 Израиль не допустит блокирование Баб-эль-Мендебского пролива

Израиль не допустит блокирование Баб-эль-Мендебского пролива
20:19   1 Августа 2018
Весь мир

Штурм отеля Rainbow Tower в Хараре перерос в городские беспорядки

Штурм отеля Rainbow Tower в Хараре перерос в городские беспорядки

В здании находится центр ЦИК Зимбабве. Там же ведется подсчет бюллетеней по итогам выборов президента страны.

Полицейские долго не реагировали на провокации толпы. Водометы правоохранительные органы использовали, когда протестующие начали осаждать ворота. Первый пуск был скорее предупредительным, отмечает корреспондент ФАН. Одновременно в сторону полиции полетели камни, которые также задели и прессу.

Протестующие укрылись в близлежащем парке. Полицейским пришлось применить газовые гранаты. Оппозиция удалилась за пределы дальности стрельбы. Рядом с отелем летальное оружие не применялось.

Беспорядки в городе начались, когда сотрудники полиции разогнали толпу у Rainbow Tower. Протесты пришлось подавлять армии. На улицы выехала спецтехника и броневики. Погибли пять человек, несколько пострадали.

В близлежащих от отеля кварталах в течение нескольких часов была слышна нечастая стрельба.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#политика #весь мир #зимбабве #беспорядки в зимбабве
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...