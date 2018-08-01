Штурм отеля Rainbow Tower в Хараре перерос в городские беспорядки

В здании находится центр ЦИК Зимбабве. Там же ведется подсчет бюллетеней по итогам выборов президента страны.

Полицейские долго не реагировали на провокации толпы. Водометы правоохранительные органы использовали, когда протестующие начали осаждать ворота. Первый пуск был скорее предупредительным, отмечает корреспондент ФАН. Одновременно в сторону полиции полетели камни, которые также задели и прессу.

Протестующие укрылись в близлежащем парке. Полицейским пришлось применить газовые гранаты. Оппозиция удалилась за пределы дальности стрельбы. Рядом с отелем летальное оружие не применялось.

Беспорядки в городе начались, когда сотрудники полиции разогнали толпу у Rainbow Tower. Протесты пришлось подавлять армии. На улицы выехала спецтехника и броневики. Погибли пять человек, несколько пострадали.

В близлежащих от отеля кварталах в течение нескольких часов была слышна нечастая стрельба.