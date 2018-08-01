США хочет сотрудничать с Россией в Арктике

Глава Береговой охраны США Карл Шульц заявил, что Вашингтон хочет, чтобы Арктика оставалась «мирной территорией». В этом вопросе Штаты рассчитывают на взаимодействие с Россией.

Россия и США сотрудничает по проблемам Арктики на площадках Северотихоокеанского форума Береговой охраны и Арктического совета.

Ранее глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис говорил, что США должны «выйти» на новый уровень в Арктике. Например, увеличить присутствие Береговой охраны.

Шульц добавил, что группировку ледоколов в Арктике действительно стоит нарастить. На данный момент в строю только один. Глава ведомства надеется, что конгресс США выделит необходимые средства.