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20:10   1 Августа 2018
Весь мир

США хочет сотрудничать с Россией в Арктике

США хочет сотрудничать с Россией в Арктике

Глава Береговой охраны США Карл Шульц заявил, что Вашингтон хочет, чтобы Арктика оставалась «мирной территорией». В этом вопросе Штаты рассчитывают на взаимодействие с Россией.

Россия и США сотрудничает по проблемам Арктики на площадках Северотихоокеанского форума Береговой охраны и Арктического совета.

США хочет сотрудничать с Россией в Арктике

Ранее глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис говорил, что США должны «выйти» на новый уровень в Арктике. Например, увеличить присутствие Береговой охраны.

Шульц добавил, что группировку ледоколов в Арктике действительно стоит нарастить. На данный момент в строю только один. Глава ведомства надеется, что конгресс США выделит необходимые средства.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #сша #арктика #весь мир #береговая охрана
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