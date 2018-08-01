Новака переизбрали председателем Совета директоров «Транснефти»

Пресс-служба компании «Транснефть» сообщает, что российский министр энергетики Александр Новак в среду был переизбран на пост главы Совета директоров компании, который он занимает с 2015 года.

Помимо главы Миэнерго в Совет директоров «Транснефти» входят восемь человек, в том числе бывший министр транспорта Максим Соколов, гендиректор РФПИ ( Росийского фонда прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев и Маттиас Варниг – исполнительный директор Nord Stream 2 AG.

Также членами совета директоров «Транснефти» являются Илья Клебанов, возглавляющий Совет директоров «Севкомфлота», Александр Корсик – возглавляющий комитет по кадрам совета директоров «Транснефти», Николай Токарев, возглавляющий правление «Транснефти», Геннакдий Шмаль – председатель российского Союза нефтегазопромышленников, и Валерий Шанцев – бывший нижегородский губернатор.