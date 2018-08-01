Глава «Союза пенсионеров России» объяснил, почему люди работают на пенсии

Самые работоспособные - в образовании, торговле и медицине.

Треть граждан пенсионного возраста продолжают работать после выхода на пенсию, причем половина из них не спешит на заслуженный отдых в первые годы после назначения пенсии. Такие данные в среду озвучил Пенсионный фонд РФ.

Основные сферы занятости работающих пенсионеров – промышленность, торговля и образование. Уровень безработицы в данной категории граждан составляет 3,3%, уточняет ПФР.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский объяснил в комментарии «Политике Сегодня», что озвученная ПФР статистика касается преимущественно врачей и учителей, которые не спешат покидать рабочие места. В целом, как отмечает сенатор, работать после наступления пенсионного возраста граждан заставляет низкая пенсия.

«Вторая причина – человек не желает терять связь с трудовым коллективом, со своей специальностью. На третьем месте занятие любимым делом, помощь семье, но самая главная причина – низкая пенсия. А низкая пенсия от того, что небольшая зарплата. Пенсия это отложенная часть недополученной зарплаты. У нас это 22%, что говорит о необходимости повышения пенсий. Причин много, но считать основной причиной низкий пенсионный возраст было бы неправильно и нечестно. Абсолютно понятно, почему люди работают», - говорит Рязанский.

Увеличить размеры выплат призван законопроект о пересмотре пенсионного возраста в России. Именно такой цель изменений видит министр труда Максим Топилин.

«Данный законопроект преследует своей целью, прежде всего, увеличение роста пенсий неработающим пенсионерам и сохранение в перспективе страховых принципов пенсионной системы в РФ», - говорил он в Госдуме.

По словам министра, уже в 2019 году пенсионеры будут получать на 12 тысяч рублей больше, а к 2024 году правительство планирует выйти на 20 тысяч рублей.