ЦБ хочет продать Азиатско-Тихоокеанский банк до конца года

В Центробанке считают, что активом организации заинтересуются частные инвесторы.

Зампред ЦБ Василий Поздышев отметил, что АТБ выставят на продажу на конкурсной основе. Сделать это планируется в сентябре. Банк продадут в лучшем случае за один капитал.

«Дыра» в капитале Азиатско-Тихоокеанского банка составляет более 2,5 миллиардов рублей. В августе его докапитализируют на 10 миллиардов. По завершении этого процесса капитал АТБ составит восемь-девять миллиардов рублей.

Банк занимает 60 место среди российских конкурентов по величине активов.