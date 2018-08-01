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20:03   1 Августа 2018
Россия

ЦБ хочет продать Азиатско-Тихоокеанский банк до конца года

ЦБ хочет продать Азиатско-Тихоокеанский банк до конца года

В Центробанке считают, что активом организации заинтересуются частные инвесторы.

Зампред ЦБ Василий Поздышев отметил, что АТБ выставят на продажу на конкурсной основе. Сделать это планируется в сентябре. Банк продадут в лучшем случае за один капитал.

«Дыра» в капитале Азиатско-Тихоокеанского банка составляет более 2,5 миллиардов рублей. В августе его докапитализируют на 10 миллиардов. По завершении этого процесса капитал АТБ составит восемь-девять миллиардов рублей.

Банк занимает 60 место среди российских конкурентов по величине активов.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #центробанк #атб #азиатско-тихоокеанский банк
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