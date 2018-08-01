МИД: Власти ЦАР направили следователей к месту обнаружения тел российских журналистов

Власти Центральноафриканской Республики направили в среду группу следователей на место, где ранее были обнаружены трое убитых российских журналистов.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ, отмечая, что, согласно плану расследования, следователи в течение трех дней будут работать на месте обнаружения тел, выясняя обстоятельства преступления.

Напомним: ранее в среду представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что личности убитых в ЦАР российских журналистов подтверждены – это, как и сообщили СМИ, Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Все они въехали на территорию Центральноафриканской Республики, не как журналисты, а как обычные туристы. Когда были обнаружены тела, при них нашли журналистские удостоверения. Следственный Комитет РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Убийство».