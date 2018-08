В Париже из-за драки рэперов закрыли терминал аэропорта Орли

Администрация парижского аэропорта Орли приняла решение частично закрыть один из терминалов из-за драки, которую устроили там популярные во Франции рэп-музыканты Буба и Каарис.

Об этом в сети микроблогов Twitter сообщает пресс-служба воздушной гавани, отмечая, что нарушители порядка задержаны, однако, происшествие может стать причиной нарушения графика вылета самолетов.

Также сообщается, что драка рэперов и их свиты началась на глазах у изумленных пассажиров в зале выхода на посадку и со временем переместилась в залы магазина duty free, где драчуны, выясняя отношения разгромили прилавки с парфюмерной продукцией.

Оба рэпера, которые были зачинщиками массового побоища, были задержаны сотрудниками пограничной полиции. Также полиция задержала и некоторых других участников драки – в общей сложности 11 человек. Причины конфликта в настоящее время выясняются.

#Orly West Hall 1 closed due to dispute between passengers. #Police intervention and people under police supervision. Flight schedule may be disrupted for flights departing from Hall 1. Check flight info via : https://t.co/g8HYpd5gIL and on the screens to check boarding gates.