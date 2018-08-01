В Париже из-за драки рэперов закрыли терминал аэропорта Орли

Администрация парижского аэропорта Орли приняла решение частично закрыть один из терминалов из-за драки, которую устроили там популярные во Франции рэп-музыканты Буба и Каарис.

Об этом в сети микроблогов Twitter сообщает пресс-служба воздушной гавани, отмечая, что нарушители порядка задержаны, однако, происшествие может стать причиной нарушения графика вылета самолетов.

«Первый зал терминала Орли-Уэст (Западный) закрыт из-за потасовки пассажиров, которые задержаны полицией», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что драка рэперов и их свиты началась на глазах у изумленных пассажиров в зале выхода на посадку и со временем переместилась в залы магазина duty free, где драчуны, выясняя отношения разгромили прилавки с парфюмерной продукцией.

Оба рэпера, которые были зачинщиками массового побоища, были задержаны сотрудниками пограничной полиции. Также полиция задержала и некоторых других участников драки – в общей сложности 11 человек. Причины конфликта в настоящее время выясняются.