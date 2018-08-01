Журналистам хотят запретить снимать депутатов в Раде без их согласия

Ураинское правительство намерено запретить снимать депутатов на территории Верховной рады без официального разращения, в противном случае у журналистов будут изымать зафиксированные фото- и видеоматериалы.

Соответствующая информация появилась на странице первого заместителя главы комитета Рады по вопросам свободы слова Ольги Черваковой в Facebook.

Она объяснила, что теперь журналистам потребуется получать личное разращение каждого члена Верховной рады для осуществления съемки, при этом, если депутат не дал согласия все отснятые материалы будут ликвидированы.

При этом Червакова отметила, что данная инициатива противоречит украинскому УК, в котором за изъятие собранных журналистом материалов предусмотрено наказание в виде трех лет заключения. Также она напомнила о статье, которая предусматривает четыре года тюрьмы за препятствования исполнению профбязанностей представителю СМИ.