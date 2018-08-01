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19:39   1 Августа 2018
Россия

МЧС предупреждает о возможных смерчах в Краснодарском крае

МЧС предупреждает о возможных смерчах в Краснодарском крае

Южный региональный центр МЧС сообщает, что в Краснодарском крае в ближайшие сутки ожидаются сильные дожди с грозой и градом. Такая погода может продержаться до пятницы. У побережья Черного моря могут формироваться смерчи. 

Особое внимание на погодные условия просят обратить жителей южных и восточных районов края. Порывы ветра в ближайшие дни могут достигать 20-25 метров в секунду.

Кроме того, по словам спасателей, может значительно подняться уровень воды на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань, на реках Адыгеи и черноморском побережье от Геленджика до Магри.

От непогоды, вероятно, пострадают причальные сооружения и корабли.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #черное море #краснодарский край #погода #смерч
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